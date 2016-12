Plus d'infos sur l'exposition Les Ombres | Images D'ombres Chinoises Et Photographies Contemporaines à Epinal

Dès 1840, et prolongeant la mode parisienne des spectacles de théâtres d'ombres du Séraphin, les imageries de l'Est de la France éditent des séries de feuilles d'ombres chinoises. À découper puis à jouer dans un théâtre familial, elles reprennent les pièces à succès parisiennes. Du « Carnaval de Paris » où les personnages défilent jusqu'aux petites pièces burlesques, « La marchande de marée » ou « Le pâté d'oie », elles racontent les goûts et les sujets d'amusements du 19e siècle.

Mais au-delà de la technique des ombres chinoises toujours en faveur aujourd'hui au théâtre ou au cinéma, quels sont les sentiments, les impressions que nous suggèrent les ombres, ces silhouettes noires... ? De l'ombre qui quitte le corps des momies égyptiennes à La femme sans ombre, opéra de Richard Strauss, de l'ombre de Peter Pan cousue à ses pieds jusqu'aux photographies contemporaines d'André Kertesz ou Pierre de Fenoÿl, comment percevons-nous les ombres ? Se basant sur les feuilles d'images de Metz ou d'Épinal, l'exposition du Musée de l'Image est comme toujours un voyage dans notre imaginaire, d'hier ou d'aujourd'hui.

Photographies contemporaines de

Pierre de Fenoÿl,

Teun Hocks,

André Kertesz,

Karen Knorr,

Catherine Poncin,

Jacqueline Salmon...

Site web : http://www.museedelimage.fr/