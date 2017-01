Plus d'infos sur le spectacle C' Magic à Charmes

Le spectacle C' Magic a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Charmes 2017.

Billet valable jusqu'au 30/06/2017 en fonction des disponibilités Pour déjeuner (11h45) ou pour dîner (19h00) - Hors 24, 31 décembre et 14 février.

Réservation impérative au numéro indiqué sur le billetREVUE C MAGICREPAS-SPECTACLE Hors boissonVenez découvrir du charme à Charmes au Music Hall 1001 étoiles. Nous vous proposons des repas spectacles avec du glamour, de l'humour et de la magie.Les Dolly Dollies vous emporteront dans un spectacle alliant tableaux de Music-Hall avec plumes, strass et son irrésistible french cancan. Roxane notre animatrice et présentatrice vous séduira avec sa voix et son humour.En prime cette année Adrien WILD vous éblouira dans son show féérique et ses grandes illusions. A 24 ans, Adrien Wild est un des magiciens les plus en vogue du moment. Surnommé le "Prince de la magie", il s'envole dans les airs et vous emporte dans son monde mystérieux d'illusions et de féérie, où rêve et réalité n'ont plus de frontières.Revue créée et produite par M&Mme Febvre & Bernard (Jack) Dolle, chorégraphe et metteur en scène. Costumes Sarlight Productions.**Arrivée en déjeuner 11h45-12h et en dîner 19h-19h30Soirée dansante après le spectacle*** Menu 1 étoile - Catégorie 3 - 59€Hors BoissonRepas- Spectacle : jeudi, samedi, dimanche à 11h30 et vendredi, samedi à 19h00 EntréeTerrine de campagne préparée par nos soins, petite crudité PlatCrumble de poulet aux épices douces et doré de pommes de terre CharlotteDessertSabayon glacé*** Menu 2 étoiles - Catégorie 2 - 69.50€Hors BoissonRepas- Spectacle : jeudi, samedi, dimanche à 11h30 et vendredi, samedi à 19h00 Mise en boucheEntréeMillefeuille de foie gras de canard et pain d'épicesPlatDodine de saumon de Norvège et petits légumes, riz safranéDessertPetite barre chocolatée et crémeux café*** Menu 3 étoiles - Catégorie 1 - 82€Hors BoissonRepas- Spectacle : jeudi, samedi, dimanche à 11h30 et vendredi, samedi à 19h00 Mise en boucheEntréeGrand assiette de dégustation autour du canard PlatMorceaux choisis de boeuf et veau piqués au romarin, jus corsé aux éclats de MorilleFromageBrie de Meaux sur mesclun aux herbes finesDessertConstellation de douceurs sucrées*** Parking gratuit, accès voie rapide entre Nancy et Epinal prendre la sortie Charmes Mirecourt30 minutes de Nancy et 20 minutes d'Epinal